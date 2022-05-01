Британия и в дальнейшем всячески будет поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами, подчеркнул Джонсон.

Великобритания всячески поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами. Премьер Борис Джонсон заявил, что его страна будет способствовать поражению президента государства-агрессора Владимира Путина.

После очередного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, в своем аккаунте в Twitter Джонсон написал, что Британия будет продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь украинцам, чтобы ВСУ имело все необходимое оборудование для борьбы с российскими оккупантами.

"Я как никогда предан укреплению Украины и обеспечению неудачи Путина", – заявил Джонсон.

Зеленский своим чередом заметил, что обсуждал с премьером Британии поддержку Украины. Он рассказал Джонсону об актуальной ситуации на поле боя в районах активных столкновений. Также они подробно говорили о ситуации на Востоке, Юге и в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что Британия направит Украине 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 и 45 тысяч снарядов к ним.

К этому Борис Джонсон заявил о необходимости поставить Украине дополнительное артиллерийское вооружение.

Вас также могут заинтересовать новости: