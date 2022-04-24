AS-90 способны вести огонь на дистанции до 24 км и выпускать три снаряда менее чем за 10 секунд.

Британские власти направят Украине 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 и 45 тыс. снарядов к ним.

Об этом сообщило издание Daily Express со ссылкой на источники.

По данным газеты, на этой неделе установки AS-90, относящиеся к классу самоходных гаубиц, доставят вместе со снарядами на территорию Польши. Вначале украинских военных обучат применению этих установок, а затем AS-90 переправят в Украину, уточняет издание.

AS-90 способны вести огонь на дистанции до 24 км и выпускать три снаряда менее чем за 10 секунд.

Кроме того, напоминает Daily Express, США ранее решили направить Украине 72 буксируемых гаубицы и 144 тыс. снарядов. В свою очередь Франция передаст Киеву 40 самоходных артиллерийских установок CAESAR.

Ранее на этой неделе британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о необходимости поставить Украине дополнительное артиллерийское вооружение.

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