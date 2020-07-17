В "Слуге народа" хотят провести внеочередную сессию парламента: список вопросов

Депутаты собирают подписи и предлагают к рассмотрению 20 вопросов.

Народные депутаты из фракции «Слуга народа» инициируют проведение 21 июля внеочередной сессии парламента.

Об этом сообщила народный депутат Украины Евгения Кравчук (фракция «Слуга народа») в Facebook.

«Фракция «Слуга народа» инициирует проведение внеочередной сессии 21 июля. Символическая для нас дата - ровно год с момента парламентских выборов», - написала она и добавила, что начат сбор подписей (согласно регламенту, необходимо 150 подписей для инициирования заседания на внеочередную сессию - УНИАН).

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Она выложила скан-копии вопросов, которые предлагается рассмотреть. Среди вопросов повестки дня, в частности, рассмотрение проекта постановления о создании и ликвидации районов, законопроекта относительно совершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии, а также законопроектов о разведке, об управлении отходами, о сельскохозяйственной кооперации.

Как известно, сегодня должно состояться закрытие текущей третьей сессии ВР девятого созыва. Следующая сессия должна начаться в сентябре. Поэтому для созыва заседания внеочередной сессии необходимо собрать 150 подписей с четко определенной повесткой дня.

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