Качура не уточнил повестку дня такого заседания, отметив, что намерен предлагать включить в него ряд законопроектов.

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины может состояться 26 марта.

Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"Предварительно внеочередное заседание ВР состоится в пятницу (26.03). Повестка дня будет позже. Но я буду предлагать также включить вопрос о тарифах, ФОП и доступной растаможке авто", - сообщил Качура.

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Протесты под ОП из-за Стерненко

20 марта у здания Офиса президента на улице Банковой в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного гражданского активиста Сергея Стерненко по случаю дня его рождения.

Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Кроме этого, они пытались поджечь табличку "Президент Украины" на здании. Также активисты разбили стекло в дверях здания и забросали файеры и дымовые шашки внутрь. Один из файеров залетел на балкон здания.

Они скандировали "Аваков - черт", "Свободу политзаключенным", "Стерненко - волю", "Зеленский, не молчи!", а также "Справедливость - Стерненко, справедливость - всем!"

После акции полицейские задержали ветерана АТО Владислава Гранецкого-Стафийчука (псевдо Влад Сорда), которого подозревают в том, что он разбил стекло в дверях здания ОПУ. Ему инкриминируют совершение хулиганства с применением огнестрельного или холодного оружия.

Во фракции "Слуга народа" заявили, что инициируют проведение внеочередного заседания Верховной Рады и принятие постановления с оценками событий под офисом президента 20 марта.

Сегодня, 22 марта, в парламенте был зарегистрирован проект постановления об осуждении событий, которые произошли 20 марта возле офиса президента (№5295).

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Автор: Татьяна Поляковская