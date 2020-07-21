Арахамия не исключает созыва внеочередной сессии Верховной Рады на 24 августа

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что другие внеочередные сессии парламента, кроме сегодняшней, ко Дню Независимости Украины не состоятся.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает созыва следующей внеочередной сессии Верховной Рады на 24 августа.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции "Первый год монобольшинства: итоги", отвечая на вопрос о количестве внеочередных летних сессий парламента.

"Мы три не хотим делать ... Собрать на три с неопределенными датами - это невозможно. Давайте будем реалистами. 24 августа, в День Независимости Украины, когда все украинцы отдыхают, а депутаты работают, - это, мне кажется, справедливо. И, возможно, такая сессия", - отметил Арахамия.

В то же время, по его мнению, между 21 июля и 24 августа, если не возникнет острой необходимости, созвать внеочередную сессию ВР будет невозможно.

«Потому что люди хотят спланировать каким-то образом отдых - после турборежима нужен хоть какой-то турбоотпуск», - добавил Арахамия.

Как сообщал УНИАН, 20 июля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключил проведения летом нескольких внеочередных сессий парламента.

По словам Разумкова, на прошлой, последней на третьей сессии неделе, парламент не рассмотрел много вопросов, требующих решения.

Третья сессия ВР девятого созыва закончилась 17 июля. Следующая, четвертая сессия начнется 1 сентября.

Кроме того, сегодня в 12:00 началась внеочередная сессия, однако нардепы почти сразу ушли на 30-минутный перерыв.

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