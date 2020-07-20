В ВМС Украины назвали основные приоритеты своего развития

В частности, речь идет о приобретении и усилении способностей украинских ВМС действовать в ближней, средней и дальней морских зонах.

Командующий Военно-морскими силами, контрадмирал Алексей Неижпапа рассказал об основных приоритетах развития ВМС Украины на ближайшие годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Неижпапа сказал во время телефонного брифинга о начале проведения международных учений «Sea Breeze - 2020».

"Сейчас один из приоритетов для наших Военно-морских сил - это ракетная программа. Мы завершили испытания береговых ракетных комплексов "Нептун", которые будут в следующем году поставлены на вооружение Военно-морских сил. Следующий этап - это установление этих ракет на морские платформы", - заявил Неижпапа.

Также он отметил, что в ВМС Украины разработана стратегия развития, в которой указано поэтапное наращивание способностей Военно-морских сил. Эта стратегия была разработана с помощью международных партнеров, в том числе и Соединенных Штатов Америки.

"В этой стратегии первым этапом мы должны приобрести способности на ближней морской зоне... будет пополнение кораблями в этой зоне и укомплектование береговых ракетных комплексов", - добавил командующий ВМС.

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Кроме того, на следующем этапе ВМС Украины должны приобрести способности в средней морской зоне. "Там уже будет другой комплект кораблей, которые будут иметь на вооружении ракетный комплекс", - сказал он.

Вместе с тем, еще одним важным направлением Неижпапа назвал получение противоминных кораблей. "Вы знаете, что северная часть Черного моря мелководная, поэтому минная опасность очень актуальна", - сказал командующий.

Еще одним этапом он назвал приобретение способности применения украинских кораблей в дальней морской зоне, в том числе, участвовать в операциях НАТО в Средиземном море и других морях. "Это будет финальным нашим этапом развития", - сказал Неижпапа.

Как сообщал УНИАН, Минобороны ведет переговоры с иностранными партнерами по поддержке развития украинского флота в соответствии со стандартами НАТО.

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