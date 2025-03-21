Реформу в секторе азартных игр начала Верховная Рада отдельным законом еще в декабре.

Вместо ликвидированной Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Кабинет министров создал государственное агентство "ПлейСити". Теперь именно оно будет ответственным за регулирование рынка азартных игр и лотерей, сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Образовано Государственное агентство Украины "ПлейСити" как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется КМУ через вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации", - отметил он.

По словам Мельничука, агентство будет реализовывать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей.

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Ликвидация КРАИЛ

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2024 года Верховная Рада приняла закон об усилении контроля за игорным бизнесом, предусматривающий, в частности, запрет рекламы азартных игр. Законом была предусмотрена ликвидация Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и создание вместо нее (до 1 апреля 2025 года) нового уполномоченного органа.

Также был внедрен механизм, который ограничит доступ к нелегальным игорным веб-сайтам и мобильным приложениям. Представителям игорного бизнеса было запрещено спекулировать в рекламных целях на теме войны и волонтерства. Кроме того, был наложен запрет на получение лицензии лицами, которые были владельцами или должностными лицами игорных компаний, имеющих налоговый долг или долг по уплате лицензий. Кроме того, предусмотрено, что расчеты при проведении азартных игр можно будет осуществлять только в денежной форме, с помощью текущих счетов в банках и т.д., одновременно вводится запрет на спонсорство (кроме спонсорства в спорте).

Принятию этого закона предшествовал ряд скандалов из-за неудовлетворительной работы КРАИЛ. В частности глава Комиссии Иван Рудый попал в СИЗО по делу о содействии деятельности российских казино в Украине.

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