Нардеп призвал народных депутатов срочно включить в повестку дня и проголосовать за законопроекты, которые требуют принять предприниматели под стенами Верховной Рады.

Депутатская группа «Партия «За майбутнє» требует от власти прекратить натравливать полицию на предпринимателей и рассмотреть законопроекты № 3853-1 и 3853-2 для поддержки ФОПов.

Об этом заявил с трибуны Верховной Рады Сергей Рудык, народный депутат от группы «Партия «За майбутнє», который почти всю ночь провел на Майдане вместе с протестующими.

«Пока мы вчера обсуждали изменения в проект государственного бюджета, под стенами Верховной Рады уже в который раз стояли ФОПы. Малых предпринимателей, которые кормят себя, свои семьи, своих работников и, собственно, государство, поддерживают во всем мире, но только не у нас. За что стояли? Чтобы им дали равные условия труда, как всем. Если вы закрываете всех, то закрывайте всех! Если вы закрываете только малых предпринимателей, вы разрушите экономику Украины. Вы видели, что вчера было на Майдане? Слезоточивый газ, дубинки и светошумовые гранаты вместо 8 тысяч от Зеленского. Я был с ними всю ночь. Видел, как сто так называемых правоохранителей «героически» в течение двух часов не пропускали генератор для подогрева воды людям, которые стоят за свои права. Этим должна заниматься полиция в наше время?! Мы не оставим это просто так!» - заявил нардеп от «За майбутнє» Сергей Рудык.

Он призвал народных депутатов срочно включить в повестку дня и проголосовать за законопроекты, которые требуют принять предприниматели под стенами Верховной Рады.

«Можно много говорить, а можно сделать простую вещь. Есть два законопроекта, которые являются ключевыми для предпринимателей, - № 3853-1 и 3853-2. Ничего нам не мешает внести их в повестку дня этой сессии и проголосовать за них. Это последняя пленарная неделя этого года. Не хотите на этой сессии, давайте созовем внеочередную. У меня в руках коллективный подписной лист народных депутатов, которые на этом настаивают», - заявил Сергей Рудык.

Напомним, народные избранники из группы «Партия «За майбутнє» требуют отставки председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, который выступает против отсрочки введения реестров расчетных операций для малого бизнеса.

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Автор: УНИАН