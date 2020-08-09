Зеленский анонсировал законопроект о коренных народах

По словам президента, с началом временной оккупации Крыма Россией вопрос защиты прав и законодательного определения особого статуса крымскотатарского народа в Украине стал актуальным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в Украине ведется работа над законодательным определением коренных народов и статуса крымскотатарского народа.

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Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса президента.

По случаю Международного дня коренных народов мира глава государства отметил, что в Украине ведется работа над законодательным определением коренных народов и статуса крымскотатарского народа как коренного. «Урегулирование этого вопроса назрело давно, и мы наконец должны поставить в нем точку. Уверенно можем сказать - обязательно отметим этот праздник солидарности в свободном Бахчисарае и во всем Крыму», - убежден Зеленский.

Он подчеркнул, что с началом временной оккупации Крыма Россией вопрос защиты прав и законодательного определения особого статуса крымскотатарского народа в Украине стал еще более актуальным. «Именно поэтому нашей общей задачей сейчас является защита прав крымских татар, помощь во всестороннем развитии языка, культуры и сохранении самобытности народа, который сейчас не может полноценно развиваться на своей исторической Родине - в Крыму. Для нас очень важно делать все от нас зависящее, чтобы восстановить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины», - добавил Зеленский.

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