Посещение Украины является первым зарубежным визитом Санду в качестве президента Молдовы.

Новый президент Модовый Майя Санду начала свой первый визит в Киев как глава государства.

Посещение Украины является первым зарубежным визитом Санду в качестве президента Молдовы.

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По результатам переговоров Санду и президент Украины Владимир Зеленский должны подписать ряд двусторонних документов.

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Автор: Андрей Василюк