Санду начала встречу с Зеленским / фото t.me/Segodnya_life
Новый президент Модовый Майя Санду начала свой первый визит в Киев как глава государства.
Посещение Украины является первым зарубежным визитом Санду в качестве президента Молдовы.
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По результатам переговоров Санду и президент Украины Владимир Зеленский должны подписать ряд двусторонних документов.
фото t.me/Segodnya_life
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