Год Зеленского. Как президент расставался с иллюзиями, а народ не утратил доверия

Владимир Фесенко

Есть понятие - медовый месяц нового президента. Это период завышенных ожиданий, время, когда нового главу государства воспринимают, преимущественно, позитивно. В нашей практике, это первые 3-4, максимум, 5 месяцев. И в этом смысле рейтинг Владимира Зеленского через год после вступления в должность – уникален. В сравнении с Порошенко, Януковичем или Ющенко, у Зеленского – рекордный рейтинг после первого года правления.

Понятно, что уже есть разочарование. По окончанию первого года правления по отношению ко всем президентам всегда было разочарование. У Януковича, Порошенко и Ющенко число украинцев, которые не доверяли президенту, было выше, чем число тех, кто ему доверял. Всегда. У Зеленского несколько иная ситуация. При всем разочаровании, 57% украинцев ему доверяют, 37% не доверяют. Позитивный баланс. И очень высоким остается президентский рейтинг – 39% готовы поддержать его в первом туре. Более того, до 75% за него готовы вновь проголосовать во втором туре, если он окажется в паре с ведущими политиками.

В целом, если говорить о достижениях президента за год, я бы сделал акцент на том, что Зеленский стал импульсом к обновлению

Хотя, повторюсь, оценки состояния экономики, развития Украины, преимущественно, критичные. Половина украинцев считают, что ситуация в стране развивается неправильно. И при этом - высокий рейтинг Зеленского? Парадокс.

Как его объяснить? Люди, особенно, сторонники Зеленского, видят его личную активность. Видят, что он старается, стремится решить накопившиеся проблемы. Там, где ему это удается, люди это отмечают. Например, его личную роль в освобождении заложников или в борьбе с коронавирусом.

В целом, если говорить о достижениях президента за год, я бы сделал акцент на том, что Зеленский стал импульсом к обновлению. К обновлению людей во власти – произошли самые масштабные изменения, начиная с 90-х. И это важно, потому что страна начала скатываться в застой. Украинцы хотели новых лиц, Зеленский это выполнил.

Другое дело, что появилось разочарование в этих новых лицах. Причем, как у украинцев, так и у самого Зеленского. Президент увидел, что недостаточно быть новым, необходимо еще быть более эффективным, более честным. Не все новые оказались такими. И это стало разочарованием для Зеленского. Теперь он ищет кадры (это заметно) не только новые, но и более эффективные, более опытные.

Также разочарованием для него стала попытка быстро решить накопившиеся в стране проблемы. Сделать это не удалось. К примеру, что касается одного из главных его обещаний – мира. Он полгода давил на Путина, Меркель и Макрона, чтобы состоялся саммит Нормандской четверки. И ему удалось этого добиться. Но оказалось, что мало провести переговоры. Надо все-таки добиться уступок от России. А с этим проблемы.

Аванс доверия к Зеленскому сохраняется, даже несмотря на наличие критики

Усилиями только президента Зеленского этого не добьешься, необходима еще добрая воля Путина. У Зеленского, видимо, были иллюзии насчет Путина, он, вероятно, считал, что можно уговорить Путина и добиться мира. Но оказалось, что Путин не такой податливый. Путь к миру оказался более длительным и сложным, чем Зеленский ожидал.

Точно такие же проблемы у него и в борьбе с коррупцией. Его команда обещала посадки, но… Оказалось, что наша правоохранительная система работает медленно и вяло, с кучей бюрократии. Зеленский даже вынужден был менять руководителей правоохранительных органов. Он пытался сдвинуть этот воз проблем, но это не получилось с помощью какой-то одной лихой кавалерийской атаки. Теперь он вынужден избрать другую тактику - медленная, системная осада, поиск эффективных средств решения накопившихся проблем…

Там, где можно было сделать что-то легко и быстро, у него получилось. А там, где потребовалось искать компромиссы, ресурсы, время – нет.

Сейчас у него новая проблема, которая сильно ограничила возможности, - кризис. Это поменяло планы на второй год президентства. Вместо того, чтобы искать инструменты ускорения социально-экономического развития (то, чего он хотел добиться), ему придется вместе с правительством бороться, чтобы минимизировать последствия кризиса.

Очень большую роль играет и тот факт, что с самим Зеленским нет проблемных, тем более, скандальных ситуаций

Как видим, достижения и проблемы тесно связаны. Но есть критерий оценки результатов работы президента за год - оценка самих избирателей. И они, судя по социологическим исследованиям, не считают этот год провальным. Аванс доверия к Зеленскому сохраняется, даже несмотря на наличие критики. Там, где оценки более критичны, украинцы видят, что проблема не только в Зеленском (лично к нему отношение более положительное, чем к другим людям у власти). Возможно, делают скидку на то, что у него не было политического опыта, не было команды и ее он начал формировать только после победы на выборах. Очень большую роль играет и тот факт, что с самим Зеленским нет проблемных, тем более, скандальных ситуаций. Мы видели громкие скандалы с министрами, с депутатами, с братом главы ОП… С самим Зеленским таких скандалов не было. Украинцы видят, что лично он не ворует, не занимается коррупцией. И это, конечно, играет позитивную роль. Хотя критические оценки нарастают.

Так что этот год не был для Зеленского провальным, хотя и был сложным. Это был год определенных личных разочарований и отказа от многих иллюзий, которые у него были, год, когда он набирался опыта.

Владимир Фесенко, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента»