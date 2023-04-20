Это первый визит генсека Альянса за время полномасштабной войны в Украине.

Во время своего визита в Украину в четверг, 20 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил не только Киев, но и пострадавшую от российской агрессии Бучу. Об этом рассказал Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"Увиденные последствия разрушений и совершенных преступлений в городе глубоко поразили Генсека. Он заверил, что НАТО продолжит оказывать беспрецедентную поддержку армии и народу Украины. Верю, что такая решимость будет непоколебимой и ускорит нашу победу", – написал Федорук.

Он также сообщил, что в знак благодарности подарил генсеку альянса памятную монету с символами Бучи, изготовленную из российских пуль.

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"Она символизирует несокрушимость украинцев перед агрессором и готовность защищать нашу землю", – напомнил мэр.

Визит Столтенберга в Украину 20 апреля

Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с неанонсированным визитом.

Здесь он, в частности, отдал дань уважения павшим украинским солдатам на Михайловской площади в центре Киева и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава государства подчеркнул, что первый визит Столтенберга в Украину за время полномасштабной войны Киев трактует как "знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной – главу амбициозных решений".

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