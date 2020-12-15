В правительстве Украины убеждены, что оккупантам придется отвечать за осуществление незаконных сделок, также придется отвечать и участникам этих схем.

Украина начала подготовку санкций из-за продажи государственного концерна «Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра" в оккупированном Крыму.

Как говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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"Массандру" передали структуре банка "Россия". Этот банк, как и его основные публичные бенефициары, находятся под международными санкциями с марта 2014 года, еще до начала вооруженной агрессии на Донбассе. То есть "Массандру" захватили те, кого считают вдохновителями оккупации Крыма. И сейчас они растаскивают Крым по кускам. Ранее эта же структура и по такой же схеме – через имитацию аукциона – получила контроль над заводом "Новый свет". Это создает риски для "Массандры", которая является частью культурного наследия Украины и украинского Крыма. Предприятие может быть уничтожено, а самые ценные активы просто разворуют. За все это придется отвечать", - заявил Резников.

Вице-премьер подчеркнул, что Минреинтеграции будет принимать соответствующие меры к лицам, которые причастны к незаконному аукциону, в частности, инициировать национальные санкции и судебное преследование, в том числе и в международных судах, а также будет обращаться к международным партнерам о внесении виновных в санкционные списки и ужесточении санкций.

"Все имеющиеся в открытых источниках документы (протоколы, заявки, биографии руководства так называемого министерства в Крыму, что организовало это, и т. п) уже у нас. Санкционный пакет уже готовится",- добавил Резников.

Продажа российскими оккупантами "Массандры"

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с так называемой "приватизацией" государственного концерна "Национальное производственно-аграрное объединение Массандра", который относится к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и незаконно экспроприирован российской оккупационной администрацией.

Правоохранительные органы Украины осуществляют расследование в уголовном производстве по факту незаконной национализации концерна "Массандра" оккупационными властями Крыма.

По данным Крым.Реалии, производственный комплекс "Массандра" купила за 5 млрд 327 млн рублей дочерняя компания банка "Россия" (ООО "Южный проект"). В декабре 2017 года эта компания купила завод шампанских вин "Новый Свет" в Судаке за 1,5 млрд рублей. Компания "Южный проект" зарегистрирована в Санкт-Петербурге и на 99,9% принадлежит АО "Акционерный банк "Россия". Основным акционером и бывшим председателем совета директоров банка "Россия" является Юрий Ковальчук, которого СМИ называют "кассиром Путина". Министерство финансов США ввело против Ковальчука и банка санкции.

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Автор: Виталий Саенко