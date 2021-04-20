Виктор Зализнюк

Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект относительно усовершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации №4651. Однако этот документ по своему содержанию не столько совершенствует ответственность, как ее усиливает.

Основными новеллами предлагаемого президентом проекта закона является увеличение штрафов за неправду в декларациях. В то же время законопроект предусматривает не только ограничение, но и лишение свободы как за недостоверное декларирование, так и за непредставление декларации. И, в качестве бонуса, документ не оставляет шансов на освобождение от уголовной ответственности тем, кто после совершения правонарушения искренне покаялся, активно способствует его раскрытию и полностью возместил нанесенный ущерб.

Документ по своему содержанию не столько совершенствует ответственность, как ее усиливает

Сразу обозначу, что речь не идет о толерантности или поощрении коррупции. Общеизвестной аксиомой является то, что коррупция разрушает государство изнутри и тормозит любое цивилизационное развитие общества. Но предлагаю взглянуть на вопрос с точки зрения самой природы наказания, которая имеет целью не только кару, но и исправление.

Прежде всего, декларирование недостоверной информации и непредставление декларации не являются классическими правонарушениями, которые подпадают под определение коррупционного уголовного правонарушения. Все же следует помнить, что "не задекларированное" еще не является тождественным к "украденное".

Если рассматривать судебную систему исключительно как механизм наказания, то мы получим довольно примитивную, непутевую институцию, которая работает в двумерной системе координат: черное или белое. Поэтому считаю, что должны изменить приоритеты с кары на профилактику, с наказания на предубеждение. А мера наказания должна быть не только соразмерной преступлению, но и, что главное, соответствовать характеру преступления. Ведь именно характер правонарушения отражает его.

Бессмысленно изолировать от общества человека, который по своей сути и психологии не является уголовником

Недостоверное декларирование - это плохо, но все же имеет разницу со случаями, когда лицо достигает преступной цели используя нож, кастет или пистолет…

Бессмысленно изолировать от общества человека, который по своей сути и психологии не является уголовником, ведь в таком случае мы толкаем человека либо на неминуемую гибель, либо на реальный преступный путь уже в составе организованной преступности. Очень часто люди, которые - так действительно бывает - попадали за решетку совершенно случайно, проходили "университеты" тюрьмы и, к сожалению, становились на тяжкий преступный путь, хотя до заключения это было для них неестественно и недопустимо.

Виктор Железнюк, адвокат, советник, руководитель практики GR

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