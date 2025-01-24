Ветеран войны Шепетин выдвинул свою кандидатуру на должность директора БЭБ

Экс-комбат 135-го отдельного батальона 114-й бригады ТРО поборется за должность директора Бюро экономической безопасности.

Бывший командир 135-го отдельного батальона 114-й бригады ТРО, полковник Игорь Шепетин, который лично защищал Бахмут вместе со своими бойцами, подал свою кандидатуру на конкурс на должность директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

Шепетин, 1987 года рождения, уроженец Житомирщины, имеет значительный опыт, как в военной, так и правоохранительной сферах.

После полномасштабного вторжения он возглавил 135-й отдельный батальон 114-й бригады ТРО и воевал на передовой в самых горячих точках российско-украинской войны, в частности под Северодонецком, Лисичанском и Бахмутом.

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Профессиональный опыт Шепетина связан с противодействием экономической преступности и антикоррупционной деятельностью, в том числе в рядах Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 2017 году Шепетин был командирован для участия в АТО на Востоке Украины.

В 2023 году во время боев за Бахмут экс-комбат получил ранение. Награжден знаком отличия министра обороны Украины "За ранение".

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