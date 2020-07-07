Верховный суд разрешил называть Шария "кремлевским проектом" - экс-нардеп

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан стороной Шария в июне 2017 года.

Верховный суд отклонил иск скандального блогера Анатолия Шария, который обратился в суд из-за того, что его назвали «кремлевским проектом» в эфире одного из украинских телеканалов.

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Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший нардеп Сергей Лещенко.

«Как выяснилось, есть постановление “именем Украины” высшей судебной инстанции нашей страны, которое позволяет абсолютно легально называть Шария “кремлевским проектом” и блогером, которого “используют его российские хозяева”. Шарий судился против этих слов после того, как они прозвучали в эфире канала “Эспрессо”. Но все потуги закончились тем, что Шарий проиграл Верховный суд и теперь любой может безнаказанно называть его такими эпитетами», - заявил он.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был стороной Шария в июне 2017 года против телеканала «Эспрессо».

Представители блогера расценили сказанные в эфире слова о «кремлевском проекте» и «использовании российскими хозяевами» как такие, что «не соответствуют действительности, унижают его честь и достоинство и порочат деловую репутацию».

Суд постановил, что слова в адрес Шария являются оценочными суждениями и не могут подлежать опровержению.

Ранее сообщалось, что Анатолия Шария вызывают на допрос в Государственную фискальную службу в деле об отмывании денег, в качестве свидетеля.

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