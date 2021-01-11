Речь идет не только о непосещении заседаний парламента, но и заседаний комитетов.

Более 30 млн грн было сэкономлено для государственного бюджета за счет штрафования народных депутатов Украины, которые не ходят на работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Павел Фролов (фракция «Слуга народа») в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы предусмотрели в этом созыве очень существенные штрафы для тех депутатов, которые не ходят на работу или не посещают заседаний комитета. То есть, если процент голосований за месяц у депутата менее 70%, то он не получает 42 тыс. «депутатских» (речь идет о 42 тыс. грн - УНИАН)», - сказал Фролов.

По его словам, таким образом, в прошлом году более 30 млн грн было сэкономлено и возвращено в бюджет.

При этом Фролов отметил, что раньше такой практики не было.

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Закон о штрафах для нардепов-прогульщиков

16 октября 2019 года Верховная Рада приняла закон о лишении народных депутатов права на депутатские выплаты, если они без уважительной причины не голосуют на пленарных заседаниях или пропускают заседания комитетов.

Уже за ноябрь 2019 года нардепов ошрафовали почти на 3 миллиона гривень за пропуски заседаний Верховной Рады без уважительных причин и неголосования за законопроекты.

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Автор: Надя Пришляк