Шмыгаль внес в Раду представления о кадровых назначениях в правительстве
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил о поступлении в парламент представлений от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по кадровым назначениям в Кабинете министров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Разумков сказал на заседании парламента.
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Председатель ВР дал поручение соответствующим комитетам рассмотреть сегодня представления премьер-министра на своих заседаниях и "предоставить выводы по ним для возможного рассмотрения этих вопросов на завтрашнем пленарном заседании".
При этом он не сказал, о каких представлениях идет речь.
На сайте парламента зарегистрированы проекты постановлений об освобождении Вадима Пристайко от должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и назначении на эту должность Ольги Стефанишин, а также о назначении Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики, а Романа Абрамовского - министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
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