Шмыгаль внес в Раду представления о кадровых назначениях в правительстве

По словам спикера парламента, рассмотрение кадровых вопросов в Кабинете министров возможно уже на завтрашнем пленарном заседании.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил о поступлении в парламент представлений от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по кадровым назначениям в Кабинете министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Разумков сказал на заседании парламента.

Читайте такжеПредставление кандидатуры на пост министра культуры в ВР пока не поступало - Разумков

Председатель ВР дал поручение соответствующим комитетам рассмотреть сегодня представления премьер-министра на своих заседаниях и "предоставить выводы по ним для возможного рассмотрения этих вопросов на завтрашнем пленарном заседании".

При этом он не сказал, о каких представлениях идет речь.

На сайте парламента зарегистрированы проекты постановлений об освобождении Вадима Пристайко от должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и назначении на эту должность Ольги Стефанишин, а также о назначении Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики, а Романа Абрамовского - министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram