9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что за 8 месяцев ее пребывания на посту система органов правопорядка разоблачила 7 748 тысяч коррупционных преступлений.

"Здесь рост производительности всего 10%, но на 50% выросло количество людей, которым сообщено о подозрении в коррупции. С марта по ноябрь - 2 374 подозреваемых, тогда как в прошлом году было всего 1 606", - написала глава Генпрокуратуры на своей странице в Facebook.Читайте такжеГенпрокурор рассказала, когда поставят точку в делах Майдана и выступила за новый закон об амнистии

Как заявила Венедиктова, почти на 40% увеличилось количество направленных в суд уголовных производств с обвинительными актами – 1 764 против 1 291 за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, продолжила она, более чем на 10% увеличилось количество привлеченных к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений – 2 937 человек: 923 работника правоохранительных органов и 165 депутатов всех уровней.

"В такой борьбе начинать нужно с самоочищения. Это основа нашей антикоррупционной стратегии – только честные прокуроры могут вести искренний поединок с беззаконием. Мы здесь принципиально не покрываем своих — только за последние 8 месяцев к уголовной ответственности привлечен 21 прокурор, большинство из них как раз за совершение уголовных коррупционных правонарушений", - отметила Венедиктова.

Также за этот период осудили за коррупцию 408 человек. "Этот результат увеличился только на 10%, и нам необходимо системно работать, в частности над законодательством, чтобы судебное разбирательство не затягивалось", - добавила генпрокурор.

Она подчеркнула, что более чем в 8 раз увеличилась сумма установленных убытков государству – почти 278 млн гривен, тогда как в прошлом году только 34 млн грн, и на 40% – сумма возмещенных.

"В 17 раз выросла сумма предъявленных исков с целью обеспечения возмещения убытков – с 14 млн грн до почти 237 млн гривен и на 90% – арестованного имущества, что составляет почти 63 млн гривен", - подытожила Венедиктова.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН