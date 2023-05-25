Депутаты британского парламента единогласно поддержали решение о признании голода в Украине в 1930-х годах геноцидом украинского народа.

Решение не подразумевает никаких конкретных шагов, оно было призвано стать посланием президенту РФ Владимиру Путину в связи с нападением на Украину, передает Би-би-си. "СССР истребил миллионы украинцев, заморив их голодом и принудительным переселением, что напоминает сегодняшний события в Украине, - подчеркнула инициатор решения консерватор Полин Летхэм. – Сталин в 30-е годы, как Путин сегодня, хотел уничтожить украинский народ".

"Проголосовав за признанием Голодомора геноцидом, мы отправим Путину и всему миру доходчивое послание, что британский парламент поддерживает Украину, и что мы не потерпим военные преступления, прошлые или нынешние", - отметила Летхэм.

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Она также напомнила, что многие страны, в том числе Австралия, Канада, Ирландия и Бразилия уже признали Голодомор геноцидом, а немецкий Бундестаг и американский Конгресс приняли соответствующие резолюции.

В конце марта решение о признании Голодомора геноцидом также принял парламент Франции.

Тогда спикер парламента Украины Руслан Стефанчук говорил, что Голодомор признали геноцидом 26 стран мира, 11 из них - за последний год.

Признание Голодомора в Украине геноцидом

Власти Украині много лет добиваются от мира признания голода начала 1930-х годов геноцидом украинцев. Так, в конце ноября 2022 года Голодомор геноцидом признала Германия. А в мае этого года аналогичное решение приняли Франция и Словения.

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