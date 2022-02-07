На этой неделе глава МИД Великобритании встретится с Сергеем Лавровым.

Заявления России о том, что она не планирует вторжение в Украину, являются ложными.

Об этом заявила глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет City A.M.

"Действия России показывают, что ее заявления об отсутствии планов вторжения являются ложными. Мы и наши союзники едины в поддержке Украины и в нашей решимости "повысить цену" для России, если они предпримут дальнейшие действия", - сказала Трасс.

Отмечается, что на этой неделе Трасс отправится в Москву, чтобы встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и найти дипломатическое решение кризиса.

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С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению западной разведки, может привлечь к полномасштабному нападению на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживания агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом по невступлению Украины в Альянс.

Издание The Washington Post со ссылкой на источники в разведке США сообщило, что Россия уже близка к завершению подготовки вторжения в Украину.