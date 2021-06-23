По словам Никифорова, инициатива участвовать в конкурсе на должность исходила не от него.

Телеведущий Сергей Никифоров, которого СМИ называют главным кандидатом на должность пресс-секретаря президента Украины, прокомментировал свое участие в отборе на должность.

В комментарии «Стране» он подтвердил, что участвует в отборе, но подробности раскрывать отказался.

По словам Никифорова, он только из СМИ узнал о том, что является фаворитом на должность.

"Могу только подтвердить свое участие. Других деталей не знаю", - заявил журналист.

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При этом он уточнил, что инициатива участвовать в конкурсе на должность пресс-секретаря президента исходила не от него.

"Предложение поступило из Офиса президента", - добавил ведущий.

Ранее СМИ сообщали, что на должность пресс-секретаря Зеленского рассматривают Александра Бондаренко и Сергея Никифорова. При этом именно Никифорова назвали главным кандидатом на должность.

Сергей Никифоров в настоящее время работает ведущим новостей телеканала "Украина 24". В своем интервью коллегам Никифоров заявлял, что до перехода на Украинский медиа-рынок работал журналистом на европейском ТВ "Euronews".

Юлия Мендель покинула пост пресс-секретаря президента в начале апреля 2021 года, при этом она остается работать на Банковой в роли советника по международным коммуникациям.

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Автор: Дмитрий Захаров