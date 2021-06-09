Утверждается, что в Белом доме теперь ставят под сомнение надежность Украины как партнера США.

В Белом доме, Совете нацбезопасности и Госдепартаменте США крайне негативно восприняли публичное сообщение Офиса президента Украины по итогам телефонного разговора Джо Байдена с Владимиром Зеленским.

Как сообщает ZN.UA, ссылаясь на американские источники, в США полагают, что Банковая в своем сообщении намеренно исказила содержание разговора лидеров стран.

Кроме того, в Вашингтоне недовольны высказываниями Зеленского в адрес Байдена и Соединенных Штатов в интервью накануне телефонного звонка американского лидера.

«По словам наших источников, в Вашингтоне не верят в то, что искажение информации было случайным «эксцессом исполнителя», склонны расценивать это как сознательную манипуляцию Банковой и ставят под сомнения надежность Украины как партнера Соединенных Штатов”, - пишет редактор отдела международной политики Татьяна Силина.

По ее словам, теперь есть все основания полагать, что анонсированный визит Зеленского в США вряд ли будет безоблачным. Если, конечно, состоится.

“Вашингтон не замедлил продемонстрировать свое глубокое разочарование поведением Банковой: по нашей информации, встреча Витренко с советником Госдепа Шолле была демонстративно отменена именно из-за фортелей Банковой”, - говорится в материале.

«Почему вывешивание на сайт несогласованного с американскими партнерами текста — это плохо? Потому что, выдавая желаемое за действительное, Банковая по сути вынудила американцев сделать опровержение, причем устами самой же Банковой, выпятив при этом перед встречей Байдена и Путина тот факт, что Вашингтон сегодня не готов ни поддержать в Альянсе предоставление Украине ПДЧ, ни дать нашей стране какие-либо гарантии безопасности. И ведь все это было известно заранее, заключает обозреватель.

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Последствия разговора Байдена с Зеленским

7 июня состоялся телефонный разговор Зеленского и Байдена. Во время разговора американский глава пригласил президента Украины этим летом посетить Белый дом.

Офис президента Украины удалил сообщение о разговоре Зеленского и Байдена, размещенного на сайте главы Украинского государства, слова о том, что президент США поддержал евроатлантическую интеграцию Украины и предоставление ей Плана действий относительно членства в НАТО.

Администрации Зеленского и Байдена изначально опубликовали отличающиеся пресс-релизы о разговоре. В пресс-релизе на сайте Белого дома упоминаются евроатлантические устремления Украины, но слов "НАТО" и "ПДЧ" в нем нет.

В Офисе президента Украины по этому поводу заявили, что итоговое сообщение по результатам телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена было сделано, исходя из общей атмосферы переговоров и прозвучавших устных формулировок, в том числе, касающихся вступления Украины в НАТО. А позже начались консультации сторон по уточнению «дипломатических формулировок».

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Автор: Дмитрий Захаров