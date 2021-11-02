Поддержка топ-партий изменилась в пределах статистической погрешности.

Рейтинг поддержки партий "Оппозиционная платформа - За Жизнь", "Батькивщина" и "Европейская солидарность" среди граждан приближается к рейтингу "Слуги народа".

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 20-25 октября 2021 года методом личных ("face-to-face") интервью.

В частности, если бы выборы в парламент проходили в конце октября, в парламент прошли бы 5 партий.

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Так, наибольшую поддержку получили партии "Слуга народа" (11,2% среди всех респондентов и 18,3% среди тех, кто определился с выбором), "Оппозиционная платформа - За Жизнь" (10,4% среди всех респондентов и 17% среди тех, кто определился с выбором), "Батькивщина" (соответственно 9,4% и 15,4%), "Европейская солидарность" (9,2% и 15,1%) (разница всех четырех партий в пределах статистической погрешности). Более 5% имеет также партия "Сила и честь" (5,6% среди тех, кто определился с выбором).

Чуть меньше проходного барьера имеют потенциальная партия (без названия) бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова (4,5%) и Радикальная партия Олега Ляшко (4,5%).

Как отмечают социологи, по сравнению с июлем поддержка топ-партий изменилась в пределах погрешности.

Как проводился опрос

Методом личного ("face-to-face") интервью с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опрошено 2028 респондентов, проживающих в 103 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% — для показателей близких к 25%, 2,2% — для показателей близких к 12%, 1,5% — для показателей близких к 5%.

Как сообщал УНИАН, по результатам опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованного 2 ноября, если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье, в парламент могли бы попасть до 9 партий. "Слугу народа" готовы поддержать 20% избирателей среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, "Европейскую солидарность" - 15,8% украинцев, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12%, "Батькивщину" - 10,9%.

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Автор: Виталий Саенко