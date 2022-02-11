Доставлено еще 90 тонн боеприпасов.

В Украину прибыл очередной самолет с военной помощью от США.

Об этом в Facebook написал министр обороны Алексей Резников.

"Птицы прилетают, как будто возвращаются с теплых краев. Сегодня поступило еще 90 тонн боеприпасов от Соединенных Штатов Америки для Вооруженных сил Украины. Общий вес военной помощи от США на данный момент достигает 1300 тонн", - отметил Резников.

Таким образом, это уже 16-й самолет помощи США.

По информации министра, вчера прибыло в Киев два самолета с военной помощью от партнеров из США.

"Javelins, боевые выстрелы для гранатомета и другая военная амуниция для Вооруженных Сил Украины. Вес военной помощи от наших американских друзей, которую доставили, составляет около 130 тонн. В целом на сегодня мы получили 15 птиц с военной помощи от Соединенных Штатов Америки общим весом более 1200 тонн", - говорится в сообщении Резникова по 10 февраля.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что международные партнеры предоставили Украине более тысячи тонн оборонительного оружия и военного оборудования. Военная помощь поступила от США, Великобритании, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии, Чехии.

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