Сдерживающим фактором для Путина является только наша армия, отметил чиновник.

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что в случае нападения россиян на Украину их будут воспринимать, как фашистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время общегородского совещания в Черниговском горсовете.

По его словам, сегодняшнее военно-техническое превосходство российской армии может помочь ей, если преследовать цель физического захвата территорий и уничтожения всего живого.

"Но ведь если это применить – то что дальше? Если применят такое оружие – будет восприятие россиян такое же, как было восприятие фашистов еще десятки лет после Второй мировой войны", – отметил Атрошенко.

Он также подчеркнул, что "никто здесь Россию не ждет с караваями и гармошками".

Атрошенко отметил, что сейчас приграничному Чернигову нужно, в первую очередь, не подыгрывать никому в попытке расшатать ситуацию.

Городской голова призвал своих подчиненных и всех жителей города не поддаваться панике.

Читайте такжеМэр Чернигова назвал "фигней" курс Украины в НАТО"Работаем спокойно. Все, что касается гражданской обороны, какие есть задачи – выполняем. Лучший рецепт для всех – это развивать экономику, увеличивать налоговые отчисления, от которых усиливать украинскую армию. И реально только украинская армия является сдерживающим фактором для Путина (президент РФ Владимир Путин – Ред.). Больше таких факторов, важных и существенных, на мой взгляд, не существует", – подчеркнул городской голова Чернигова.

Напомним, конфликт между Украиной и РФ обострился осенью 2021 года. Россия перебросила к границе с нашей много военных и техники.

В Украине и в ряде западных государств заговорили об угрозе широкомасштабного российского вторжения.

В конце января 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что полномасштабное наступление России на Украину физически невозможно.

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