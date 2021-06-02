По мнению Гармаша, после предложения Лукашенко Минск уже открыто перестал быть нейтральным.

Представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш расценивает предложение Александра Лукашенко, который считает себя легитимным президентом Беларуси, "следователям" из ОРЛО приехать и допросить основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича де-факто признанием марионеточных "республик" России на Донбассе.

Об этом Гармаш сообщил на своей странице в Facebook.

"Заявление Лукашенко о том, что он предложил Путину, чтоб "следователи" из ОРЛО приехали в Беларусь и допросили выкраденного КГБ-ФСБ главреда Nexta Романа Протасевича, можно рассматривать как де-факто признание режимом Лукашенко марионеточных "республик", - заявил он.

Гармаш отметил, что "белорусский узурпатор, "забыл", что территория ОРДЛО является территорией Украины? И это в Минске – городе, в котором подписывались так называемые Минские соглашения, закрепляющие этот постулат как основу мирного урегулирования конфликта с Россией на Донбассе!".

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Представитель отдельных районов Донецкой области считает, что это продуманный и демонстративный шаг. "Причем, показательно, что приглашения марионеточным "следователям" "республик" он отправил через истинную вторую сторону конфликта – президента России. Конечно, после этого у Москвы практически не может быть аргументов против переноса переговорного процесса из Беларуси в другую страну. После этого заявления Минск уже открыто перестал быть нейтральным", - подчеркнул Гармаш.

По его словам, действия режима Лукашенко сделали Беларусь открыто враждебной Украине. "Практически, Минск уже стал угрозой нашей стране. В таких условиях мы должны активизировать нашу поддержку белорусской оппозиции, а не помогать ФСБ России с ней бороться", - резюмировал Гармаш.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что он не против, чтобы боевики "ЛНР" допросили задержанного основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В конце мая в так называемой "ЛНР" в отношении Протасевича возбудили дело за якобы участие в войне на Донбассе.

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Автор: Константин Гончаров