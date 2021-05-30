Посол Украины умер на острове Ко Липе на юге Таиланда в воскресенье утром.

Посол Украины в Таиланде Андрей Бешта по предварительной версии умер от сердечного приступа.

Об этом пишет Bangkok Post со ссылкой на слова губернатора провинции Сатун Еккарата Лисена и местную полицию.

По словам губернатора, предварительное вскрытие в больнице Сатуна на материке "показало, что он умер от сердечного приступа".

Мазок на коронавирус в больнице оказался отрицательным.

"Мы на 100% исключили, что он умер от COVID", - сказал Еккарат.

Отмечается, что посол Украины умер на острове Ко Липе на юге Таиланда в воскресенье утром. В полиции сообщили, что Бешта и его 17-летний сын Остап прибыли на остров 28 мая в отпуск. Они остановились в одной комнате на курорте Бу-нга.

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Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта

Украинский дипломат, посол Украины в Таиланде Андрей Бешта скоропостижно скончался в ночь на 30 мая.

По предварительным данным полиция Таиланда не обнаружила признаков насильственной смерти посла Украины.

Бешту нашли мертвым около 5:30 утра 30 мая в его гостиничном номере на острове Ко-Липе. Сын дипломата Остап рассказал следователям, что его отец чувствовал себя хорошо перед тем, как лечь спать 29 мая около 23:00 по местному времени. Однако, по его словам, он проснулся в 4:30 утра из-за рвоты, а затем потерял сознание.

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Автор: Александр Топчий