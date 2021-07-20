По словам главного дипломата США в Украине, пока не существует каких-либо преград для встречи президентов.

Президенты Украины и Соединенных Штатов Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся этим летом, но точная дата пока неизвестна.

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент, пишет Радио Свобода.

"Когда президент Байден и президент Зеленский общались во второй раз, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а, думаю, в августе", - отметил Кент.

При этом он отрицает существование каких-либо преград для встречи Зеленского и Байдена.

Кент добавил, что "сейчас вопрос лишь в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена".

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"Как я говорил, встреча будет летом. Но не сейчас", - отметил Кент.

Встреча Зеленского и Байдена: что известно

7 июня состоялся телефонный разговор Зеленского и Байдена. Во время разговора Байден пригласил Зеленского этим летом посетить США.

12 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, что Зеленский посетит Вашингтон для встречи Байденом в конце июля.

На предстоящей встрече Зеленский планирует поднять вопрос предоставление Украине ПДЧ в НАТО, поддержку экономики и ситуацию на Донбассе.

Впоследствии СМИ сообщили, что Вашингтон предлагает перенести встречу американского президента Джо Байдена и украинского главы Владимира Зеленского на август вместо июля.

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Автор: Александр Топчий