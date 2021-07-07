Тарас Чорновил

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин покинет Киев 9 июля. Она отбывает в отпуск и готовить визит президента Украины в США. И в СМИ уже обсуждают, что вместо нее в Киев может приехать заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. В отношении его звучат разные мнения: или он будет возглавлять посольство США в Украине на время отсутствия Кристины Квин, или же пробудет в Киеве до официального назначения нового чрезвычайного и полномочного посла США в Украине, которое может произойти осенью текущего года.

Сейчас все выглядит как техническая ротация. Каких-то прямых оговорок, возражений относительно деятельности госпожи поверенной, на мой взгляд, США не имело. Она выполняла те функции, которые на нее возлагали.

Временный поверенный всегда имеет очень ограниченные полномочия

Напомню, временный поверенный не может выполнять высшие политические функции, как это выполняет сам посол. Временный поверенный всегда имеет очень ограниченные полномочия. Во-первых, он не допущен к полному объему всей секретной информации, в том числе относительно особенностей собственной позиции США в отношении того или иного государства. Он имеет ограниченный пакет информации. Во-вторых, он не имеет того ресурса контактов в Госдепе (это всегда более низкий уровень). В-третьих, исполняющий обязанности, временный поверенный не может делать достаточно жестких серьезных политических заявлений. В том числе заявлений от государства США. Это полуформальный набор его полномочий и ограничений.

Другое дело - посол. Это уже лицо очень высокого ранга. Наши послы в других странах часто назначаются по остаточному принципу и ведут себя, к сожалению, как им диктует наша украинская реальность и власть, их роль и влияние мизерные. Влияние посла США - просто колоссальное.

Джордж Кент - чуть выше госпожи Квин фигура

Впрочем, стоит заметить, что Джордж Кент - чуть выше госпожи Квин фигура. Он имеет больший авторитет, непосредственно большие контакты в самом Госдепе. Это человек из аппарата Госдепа, из руководства. И это повышает его роль и возможности.

Кроме того, насколько я припоминаю, он занимался разработкой для Украины определенных направлений антикоррупционной инфраструктуры. Причем буквально писал тексты наших антикоррупционных законов – был реальным участником в рабочих группах. Поскольку у нас сейчас происходят постоянные атаки на антикоррупционные органы, попытки их окончательно "приручить", думаю, эта тема будет для него одним из приоритетов. Но, повторюсь, он не будет иметь достаточно мощных политических функций. Эти функции оказываются только в руках посла.

Впрочем, эта ротация, даже кратковременная, на мой взгляд, может свидетельствовать о том, что в США до сих пор не определились с двумя вещами. Во-первых, лично с кандидатурой посла в Украине. Во-вторых, какую вести политику в отношении Украины.

В США сейчас серьезно переосмысливают ситуацию с Украиной

Как на мой взгляд, внимание к Украине сохраняется. Заинтересованность сохраняется. Потребность каким-то образом реагировать - тоже сохраняется. Но с решением, что делать и какого посла, под какую программу с Украиной, назначать - в США до сих пор не определились. Мне кажется, в США сейчас серьезно переосмысливают ситуацию с Украиной, потребность визита Зеленского в Вашингтон. И там есть размышления о возможном серьезном ухудшении отношений с нынешней украинской властью. Под эту ситуацию могут быть совсем другие кадровые назначения.

Назначение послом кандидата, по которому был направлен агреман из США еще Дональдом Трампом, не отрицалось при новой команде Джо Байдена. Но сейчас ситуация динамично меняется.

Предыдущий кандидат на должность посла США в Украине был менее политизирован, он был больше военный. Его бы назначили, если бы Украина должна была получить максимальную и полную поддержку от США. Сейчас, по моему мнению, они будут искать кандидатуру политика и политика жесткого.

Поэтому, очевидно, что процесс будет затягиваться надолго. Возможно, больше года. Для этого и происходит назначение несколько высшего по рангу лица на должность временного поверенного. В противном случае на временного поверенного не ставили бы человека с такими достаточно высокими возможностями и высоким властным ресурсом (все-таки ставят человека из высшего аппарата Госдепа). На мой взгляд, это делается из-за того, что Джордж Кент должен на себя взять большую ответственность, чем положено временному поверенному. Как правило, людей с таким послужным списком назначают уже реальными послами США в тех или иных странах. В данном случае нет такого назначения, потому что нет конечной позиции по Украине.

Тарас Чорновил, политический аналитик

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