США и в дальнейшем продолжат оказывать Украине активную помощь в сфере безопасности.

В США разработали "Акт о защите суверенитета Украины", согласно которому предусмотрено предоставление Украине 500 млн долларов в качестве дополнительной чрезвычайной помощи на случай вторжения РФ.

Об этом сообщает пресс-служба американского сенатора Джин Шейхин.

В документе отмечается, что США и в дальнейшем продолжат оказывать Украине активную помощь в сфере безопасности.

"Законодательство призывает Министерство обороны и Государственное управление ускорить передачу оборонных предметов для укрепления обороноспособности Украины и санкционирует выделение 500 миллионов долларов США в качестве дополнительной чрезвычайной помощи Украине в случае повторного вторжения России", - сказано в обнародованном документе.

Также будет выделено 3 млн долларов на международную военную и образовательную подготовку.

"Нам нужно законодательство, которое бы рассматривало политическую ситуацию, с которой мы сталкиваемся сегодня в ответ на усиление российской агрессии. Динамика изменилась, а также наша стратегия", - пояснила сенатор Шейхин.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 января, на пресс-конференции в Брюсселе после заседания совета НАТО-Россия заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Венди Шерман заявила, что "если Россия глубже вторгнется в Украину, будет значительная цена и последствия, которые выйдут далеко за пределы того, с чем россияне столкнулись в 2014 году".

В Брюсселе сегодня, 12 января, состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение вокруг Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.