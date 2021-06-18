Забуранная напомнила, что в мае у нее был ряд визитов, как парламентария, в первую очередь с конгрессменами, причем как республиканцами, так и демократами.

Американские республиканцы и демократы поддерживают курс президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в эфире программы "Право на власть" заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Леся Забуранная.

Читайте такжеЗабуранная возглавила Киевскую городскую организацию "Слуги народа"По ее словам, стоит обратить внимание на те слова Байдена, которые он сказал после встречи с Путиным.

"Прежде всего, на сегодня американцы, повторюсь - и республиканцы, и демократы - абсолютно четко поддерживают курс Владимира Зеленского, которого он придерживается в настоящее время в вопросах урегулирования военного конфликта. Что я имею в виду? Абсолютно верно, что на сегодня невозможно без потери территориальной целостности и суверенитета Украины провести выборы и соблюдать Минские договоренности и начать с выборов на оккупированных территориях", - отметила депутат.

Она также сообщила, что у нас есть первый большой успех президента Зеленского в контексте нового сотрудничества с американским президентом Байденом.

"Мы должны прилагать усилия и здесь действительно не распределяться по политическим силам и каким-то убеждениям. А идти определенным единым фронтом и отстаивать то, что есть лучше для Украины", - констатировала Забуранная.

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Автор: Иван Бойко