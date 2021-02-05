Секретарь СНБО считает опасной деятельность разветвленной агентурной сети РФ, которая работает на территории нашего государства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что в Украине ежедневно происходит "шпионских война", потому что агентурная сеть Российской Федерации на территории нашего государства "просто безумная".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума "Санкции против российской пропаганды".

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Секретарь СНБО сказал, что материалы для блокирования телеканалов "NewsOne", "112 Украина" и "ZIK" готовились в условиях закрытости.

Он выразил сожаление, что в Украине с начала 1990-х годов сделали очень большую ошибку, когда не распустили советский Комитет госбезопасности. "Когда мы не закрыли на улице Банковой крест-накрест службу безопасности "КГБ", переименовали ее в Службу безопасности Украины, оставили тех же работников, - и это очень-очень опасно. Последствия мы пожинаем до сих пор. Агентура Российской Федерации сегодня на нашей территории просто безумная, поэтому у нас идет не только горячая война, которая есть в Донецкой и Луганской областях, оккупированных Российской Федерацией. У нас еще есть так называемая шпионские война", - подчеркнул Данилов.

По его словам, эту войну "мы якобы не замечаем, но мы чувствуем ее на себе, на своей шкуре каждый день тем, что они, как говорил классик, работают". Также Данилов отметил, что считает эту ситуацию опасной.

Блокировка каналов Медведчука

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от партии «ОПЗЖ» Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопроса свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины.

Зеленский заявил, что решение СНБО о санкциях против этих телеканалов является юридически мотивированным и было принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для него. По словам главы государства, все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ.

4 февраля стало известно, что два человека обжаловали в Верховном суде блокирование телеканалов «NewsOne», «112 Украина» и «ZIK».

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Автор: Виталий Саенко