Потураев считает, что выявленные СБУ факты поддержки священниками оккупантов не свидетельствуют о" коллаборационизме" и "предательстве" церкви.

Председатель комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат "Слуги народа" Никита Потураев опроверг слухи, что УПЦ МП собираются запретить в Украине.

Как сообщил нардеп в Facebook, комитет одобрил закон о запрете РПЦ в Украине, а не УПЦ МП. Никакой украинской церкви, которая напрямую не подчиняется Москве, этот запрет не касается.

"По глубокому убеждению большинства членов комитета, сегодня в Украине нет церкви или религиозной организации, которая была бы частью религиозных институтов государства-оккупанта и убийцы, или руководствовалась бы оттуда - то есть, таких просто не существует", - написал он.

Потураев также заявил, что члены комитета не считают выявленные СБУ доказательства сотрудничества священников МП с оккупантами "свидетельством предательства или коллаборационизма со стороны церкви".

"Мы надеемся, что ответственные сотрудники и служители этих институтов просто не успели своевременно ознакомиться с содержанием этой пропаганды "русского мира", и передать контрольные образцы в СБУ, а лишние экземпляры, в пункты приема вторичного сырья с последующей переработкой в пользу ВСУ", - считает депутат.

Потураев призвал граждан и депутатов не распространять "ложную информацию о запрете УПЦ или любой другой религиозной организации".

"С другой стороны, мы советуем тем гражданам и народным депутатам Украины, которые считают - вместе с военными преступниками и террористами УПЦ неотъемлемой частью РПЦ, а значит считают запрет РПЦ одновременным запретом УП, - добровольно оформить в СБУ явку с повинной. Чистосердечное признание смягчает наказание. Даже в случае государственной измены. Или личной глупости и невежества", - отметил "слуга".

Обыски храмов УПЦ МП - главные новости

С 22 ноября сотрудники СБУ проводят контрразведывательные мероприятия в культовых сооружениях на территориях монастырей и епархий УПЦ.

1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно предотвращения деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в России религиозных организаций.

Вчера, 9 декабря, стало известно, что сообщено о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии Украинской православной церкви Московского патриархата, который осуществлял антиукраинскую деятельность.

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