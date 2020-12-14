Первый заместитель председателя фракции объясняет это эпидемической и экономической ситуацией в стране.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уверяет, что депутаты не планируют проводить новогодний корпоратив.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания фракции "СН".

Отвечая на вопрос, будет ли у "Слуги народа" новогодний корпоратив, Корниенко выразил мнение, что такие вопросы "даже неприлично ставить сейчас в рамках того, что происходит".

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"Думаю, что понятно, что ни о каких корпоративах речь не идет сейчас, учитывая ситуацию эпидемическую и экономическую в стране. Мы можем просто пожать (руки - УНИАН), не пожать, а кулачками друг другу так сделать (альтернативное пожатию рук приветствие - УНИАН) в последний день рабочий этого месяца. В пленарном зале, я имею в виду. И дальше все в своем рабочем порядке, каждый в своей семье будет праздновать. Или, не нарушая правил карантина, в своем окружении, с помощниками и так далее", - сказал он.

Карантин в Украине: что известно

9 декабря Кабинет министров продлил действие карантина оранжевой зоны, которые действуют сейчас, до 28 февраля 2021 года.

С субботы, 19 декабря, по всей территории Украины будут действовать новые ограничения для предотвращения распространения коронавируса, ряд ограничений продолжит действовать без изменений.

С 8 по 24 января в Украине будут действовать усиленные карантинные ограничения.

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Автор: Татьяна Поляковская