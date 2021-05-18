Единодушной поддержки кандидатуры заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения на сегодняшний день нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.
Отвечая на вопрос, есть ли в парламенте поддержка кандидатуры Ляшко, он отметил: "Мы пока дискутируем по этому вопросу. Я думаю, что мы проведем еще консультации внутри фракции. Единодушной поддержки Ляшко нет".
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В то же время, по его мнению, в этом вопросе позиция премьер-министра Дениса Шмыгаля, который "поддерживает эту кандидатуру", будет решающей.
"Основной аргумент против него состоит в том, что он также занимался в течение этого периода вакцинацией. И если мы с вами предъявляем какие-то претензии к Максиму Степанову, так почему человек, который отвечает за соответствующее направление, не должен отвечать также на те же вопросы, которые задаются Степанову?", - сказал Гетманцев.
Он намекнул, что на должность руководителя Минздрава могут рассматриваться и другие кандидатуры кроме Ляшко.
Кадровые изменения в правительстве: что предшествовало
- В пятницу, 14 мая, стало известно, что в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.
- Также, в ВР поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова с поста главы Минздрава. Однако сам Степанов отметил, что не писал заявление об отставке с поста главы Минздрава.
- Кадровые вопросы запланировали рассмотреть во вторник, 18 мая, на внеочередном заседании.
- Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал отставку Степанова и предложил парламенту определиться с этим решением.
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