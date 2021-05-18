По словам Гетманцева, в провластной фракции по этому вопросу еще будут проводиться консультации.

Единодушной поддержки кандидатуры заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения на сегодняшний день нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Отвечая на вопрос, есть ли в парламенте поддержка кандидатуры Ляшко, он отметил: "Мы пока дискутируем по этому вопросу. Я думаю, что мы проведем еще консультации внутри фракции. Единодушной поддержки Ляшко нет".

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В то же время, по его мнению, в этом вопросе позиция премьер-министра Дениса Шмыгаля, который "поддерживает эту кандидатуру", будет решающей.

"Основной аргумент против него состоит в том, что он также занимался в течение этого периода вакцинацией. И если мы с вами предъявляем какие-то претензии к Максиму Степанову, так почему человек, который отвечает за соответствующее направление, не должен отвечать также на те же вопросы, которые задаются Степанову?", - сказал Гетманцев.

Он намекнул, что на должность руководителя Минздрава могут рассматриваться и другие кандидатуры кроме Ляшко.

Кадровые изменения в правительстве: что предшествовало

В пятницу, 14 мая, стало известно, что в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.

Также, в ВР поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова с поста главы Минздрава. Однако сам Степанов отметил, что не писал заявление об отставке с поста главы Минздрава.

Кадровые вопросы запланировали рассмотреть во вторник, 18 мая, на внеочередном заседании.

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал отставку Степанова и предложил парламенту определиться с этим решением.

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Автор: Таня Поляковская