Шария лишили статуса беженца, полученного им в 2012 году.

Литва аннулировала подозреваемому в госизмене в Украине Анатолию Шарию все документы и объявила его персоной нон-грата.

Об этом сообщает информированный собеседник УП в правоохранительных органах, а также источник "Европейской правды", которому известно о ходе процесса.

По его данным, это произошло 10 мая 2021 года. Сразу после этого адвокаты Шария сделали запрос, чтобы изучить основания такого решения и им передали соответствующие материалы.

По имеющейся информации, Шарий пользуется услугами одной из самых дорогих адвокатских компаний в Литве.

Как сообщает источник "Европравды", Шария лишили статуса беженца, полученного им в 2012 году.

"Он получил статус беженца в Литве. Это было во времена Януковича, когда казалось, что он бежит от режима Януковича", - отметил собеседник издания.

В то же время Шарий в своем Telegram-канале говорит, что якобы слышит об этом впервые.

«Прям не знаю, что же делать теперь, надо ждать официального сообщения от Литвы, думаю. Лично я впервые слышу. Но что-то мне не сильно верится. Источник сообщил бы еще три недели назад, что-то тут не так, думаю», - написал он.

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Дело Шария

16 февраля стало известно, что СБУ сообщила блогеру Анатолию Шарию о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 111 «Государственная измена» и ч. 1 ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

По мнению следователей, Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

25 февраля СБУ объявила Шария в государственный розыск.

1 марта Служба безопасности Украины направила в Киевскую городскую прокуратуру информацию о внесении ложных данных при перерегистрации «Партии Шария».

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Автор: Денис Прядко