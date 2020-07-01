В "Слуге народа" готовят правила для участия в праймериз кандидатов в мэры

Коллеги по фракции готовят проект проведения праймериз, заявил Дубинский.

В ближайшее время "Слуга народа" обнародует свод правил для участия кандидатов в мэры в партийных праймериз.

Об этом в эфире "112 канала" сообщил народный депутат Александр Дубинский.

"Коллеги по фракции готовят проект проведения праймериз. Эти правила должны быть применены в городах-миллионниках, чтобы кандидаты, если их несколько и они условно равнозначны, могли с помощью этой программы показать, к чему они приведут города, которые собираются возглавить", – рассказал он.

Читайте такжеВ "Слуге народа" рассказали, как партия будет проводить праймериз перед местными выборами

По информации нардепа, в ближайшее время этот проект появится во внутрифракционном чате.

"Мы его обсудим, потом соберём подписи под этим документом и после этого обратимся к главе партии Александру Корниенко с просьбой именно такой порядок праймериз применить для отбора кандидатов в мэры от партии "Слуга народа", – объяснил политик.

Дубинский добавил, что считает этот подход правильным, потому что это позволит избирателям узнать кандидатов в лицо, с чем они собираются идти на выборы и какую программу будут реализовывать.

"Кроме того, это очень классный ход с точки зрения предвыборной технологии, потому что по сути это будет битва кандидатов в мэры от "Слуги народа". То есть таким образом мы привлечем к ним дополнительное внимание", – резюмировал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 131 депутат из фракции "Слуга народа" подписал обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой убедить руководство партии СН провести внутрипартийный праймериз для отбора кандидатов в мэры всех крупных городов, имеющих стратегическое значение для страны.

20 мая Зеленский, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции, заявил, что праймериз среди партии «Слуга народа» перед выборами мэра Киева состоится, и он будет поддерживать на этих выборах его победителя.

«Что касается праймериз. Я в Киеве буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии «Слуга народа». Будет ли праймериз? Будет! Будут ли входить в праймериз кандидаты в мэры Киева не только от «Слуги народа»? Обязательно будут и кандидаты от «Слуги народа», то есть те, кто являются депутатами «Слуги народа», и будут независимые люди, которые готовы бороться на открытом праймериз на заседании нашей фракции «Слуга народа». Поэтому обязательно. Кто будет лучшим - того я и поддержу», - заявил он.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram