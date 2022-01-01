Зеленский подчеркнул, что сразу за ними эти слова забудут и все украинские военные.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в следующем году украинские ветераны забудут слова "квартирная очередь".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время новогоднего обращения к украинцам.

"Мы не забыли своих ветеранов. И в следующем году они забудут слова "квартирная очередь". И фото с побратимами, вместе с которыми защищали собственную землю, повесить в собственном жилье смогут все ветераны войны на Донбассе. А сразу за ними - все наши военные. Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма", - подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что страна не забыла и добровольцев, ведь тысячи из них получили статус участника боевых действий, а один - звание Героя Украины.

Читайте такжеЗеленский в своей новогодней речи вспомнил об олигархах, ценах на газ и рынке земли (видео)"Впервые, кстати, среди добровольцев. Хотя они и все, кто защищает Украину, для нас давно уже герои. И здесь важно не звание, а признание. Эта награда - не о государственной политике, а о государственной порядочности. Мы не гордимся тем, что наконец-то это сделали. Мы стесняемся того, что это не было сделано до сих пор", - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в Украине на конец 2013 года на квартирном учете находилось 807,7 тыс. семей и одиноких граждан, что на 20,9% (214 тыс.) меньше, чем на конец 2012 года.

В Украине на конец 2014 года на квартирном учете состояли 657,2 тыс. семей и одиноких граждан, что на 18,6% (150,5 тыс.) меньше, чем на конец 2013 года, сообщает Государственная служба статистики.

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