Там отметили, что подобные обвинения придуманы именно в Кремле.

СБУ обнародовала свою позицию относительно обвинения со стороны Приднестровья о якобы участии службы в подготовке теракта.

"Любые заявления представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" относительно участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле", - говорится в сообщении СБУ.

В СБУ призвали не воспринимать всерьез "бессмыслицу, за распространением которой усматривается четкая цель России расшатать ситуацию на территории, которая фактически является оккупированной и подконтрольной ей", обвинив в этом Украину.

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"Ложь и провокации – один из видов оружия, которым активно пользуется рф. Но сегодня весь мир видит истинное лицо страны-агрессора и не верит заявлениям ни России, ни ее сателлитов", - подытожили в СБУ.

Обвинения Приднестровья в адрес СБУ

Министерство госбезопасности Приднестровья заявило, что СБУ готовила покушение на некоторых должностных лиц Приднестровья. "Подозреваемые задержаны", - уточнили там.

При этом российские СМИ тут же сообщили, что речь шла о покушении на главу "республики" Вадима Красносельского.

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