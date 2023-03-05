Николай Маломуж отметил, что Москва хотела дестабилизировать ситуацию в Молдове, но Киев помешал.

Российская Федерация накаляет обстановку вокруг Молдовы. Украинская разведка уже предотвратила провокации РФ.

По словам руководителя Службы внешней разведки Николая Маломужа, Молдова сейчас не является глобальной проблемой для мира или НАТО.

"Операция, которую планировала Россия была нацелена на изменение режима, на разгар конфликта внутри самой Молдовы. То есть дистабилизация режима - это была первая задача: не война. Предполагалось, что Россия прежде всего поднимет общественные организации, союз офицеров, поддерживающих левый блок партий, а уже они начнут на этом фоне захват парламента", - заявил генерал в интервью ТСН.

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При этом он напомнил, что украинские разведчики предупредили молдавских коллег о подготовке россиянами провокаций

"В Молдове срочно приняли меры – в частности, произошла смена правительства, которое возглавил силовик. Поэтому разжечь эту ситуацию не удастся, хотя попытки такие были", - подытожил Маломуж.

Обострение в Приднестровье - что известно

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев поможет Кишиневу решить вопрос Приднестровья, после чего в минобороны РФ обвинили Украину подготовке "провокаций" на временно оккупированной территории Молдовы. В свою очередь президент Украины назвал эти слухи российской дезинформацией.

В свою очередь премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Приднестровье необходимо интегрировать в страны, но предварительно демилитаризировав.

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