СБУ объявлена в розыск представителей путинского режима.

Служба безопасности Украины подтверждает, что заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации и бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев объявлен в розыск.

При этом в СБУ отмечают, что это произошло еще в марте 2022 года, то есть в начале полномасштабной агрессии РФ против Украины.

"Он, как и большинство членов Совбеза РФ, является подозреваемым в уголовном производстве по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", - отмечают в СБУ. При этом напоминают, что такие преступления наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненно.

Видео дня

Также, по данным СБУ, объявлены в розыск представители путинского режима, в частности, спикер Государственной думы России Вячеслав Володин, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, председатель Совета федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, министр обороны России Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, директор Национальной гвардии России Виктор Золотов, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Следователи СБУ совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора продолжают работу по документированию действий каждого рашиста, которые виновны в преступлениях против Украины, чтобы привлечь их к ответственности", - отмечают в СБУ.

Санкции против представителей путинского режима

9 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) против президента Российской Федерации Владимира Путина.

Согласно этому указу, президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года о применении санкций.

В частности, санкции против Путина применены бессрочно.

Также санкции введены против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, его первого заместителя Андрея Белоусова, заместителя председателя правительства РФ – руководителя аппарата правительства Российской Федерации Дмитрия Григоренко и заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова, заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой и заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Кроме того, санкции применены против министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, министра обороны РФ Сергея Шойгу, главы МИД Сергея Лаврова, министра финансов Антона Силуанова, заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Всего в списке 35 человек.