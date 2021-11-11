С места происшествия изъяли пластиковую емкость с остатками зажигательной смеси.

В Ривненской области сегодня ночью подожгли автомобиль, который принадлежит жителю Ривного, народному депутату от фракции "Слуга народа" Александру Аликсийчуку.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, инцидент произошел в городе Дубно около двух часов ночи. Автомобиль Skoda Karoq был припаркован на территории частного хозяйства.

"Установлено, что неизвестный проник во двор и бросил под иномарку зажигательную смесь. 46-летний житель Дубно, пользовавшийся автомобилем, самостоятельно потушил пламя", - говорится в сообщении.

С места происшествия криминалисты изъяли пластиковую емкость с остатками горюче-смазочных материалов.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Читайте такжеВ Ривненской области мужчине вынесли приговор за изнасилование 13-летней падчерицы, которая родила от негоПо словам руководителя отдела коммуникации ГУ НП в области Марии Юстицкой, пока еще не выяснено, сколько времени автомобиль находился в пользовании жителя города Дубно, и каковы мотивы совершения преступления.

В полиции корреспонденту УНИАН подтвердили, что автомобиль принадлежит народному депутату Александру Аликсийчуку.

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Автор: Петр Хромых