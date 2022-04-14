По словам Александра Корниенко, теперь такой фракции в парламенте нет.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко отмечает, что в парламенте от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" осталось ориентировочно 34 депутата и они все теперь внефракционные.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

"Дальнейшая судьба партии "ОПЗЖ" понятна, есть решение СНБО о приостановлении деятельности этой партии в военное время. И сейчас, насколько я знаю, готовит соответствующие иски. Также у нас есть закон, который на следующей неделе, возможно, будет принят уже в целом, во втором чтении - об особенностях запрета этой партии. Там более подробно уточняется, как это можно сделать. И какие будут действия, возможно, для депутатов местных советов, возможно, и Верховной Рады", - отметил Корниенко.

Относительно фракции "ОПЗЖ" в парламенте, он напомнил, что сегодня на заседании парламента зачитал решение относительно того, что "приостанавливается деятельность этой фракции в Верховной Раде и все ее права также приостанавливаются".

Корниенко отметил, что среди таких прав, в частности участие в заседаниях Согласительного совета и номинирование своих депутатов на руководящие должности в парламентских комитетах.

"У нас фактически сейчас 34, или сколько там осталось, представителей "ОПЗЖ" на момент сегодняшнего утра. И они уже все внефракционные народные депутаты и дальше будут уже определяться, как они дальше будут объединяться или не будут... То есть фракции - нет такого субъекта сейчас. Партия - в процессе отмены свидетельства через суд. То есть идут действия для выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны", - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 апреля, народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что в Верховной Раде Украины было объявлено о приостановлении деятельности фракции"ОПЗЖ".