О решении фракции "СН" в сессионном зале парламента объявил Стефанчук.

В Верховной Раде официально объявили об исключении народного депутата Украины Евгения Шевченко из состава фракции "Слуга народа".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил сегодня на пленарном заседании.

"Согласно части 3 статьи 60 Регламента ВР и согласно решению депутатской фракции политической партии "СН" от 24 мая сообщаю об исключении из состава фракции "СН"народного депутата Украины Шевченко", - сказал Стефанчук.

Читайте такжеВ "Слуге народа" рассказали, за что выгнали скандального нардепа Шевченко из фракции

Скандал вокруг нардепа Шевченко

20 апреля во Дворце Независимости в Минске состоялась встреча Александра Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и Шевченко.

22 апреля Шевченко заявил, что в случае исключения его из фракции "Слуга народа" он будет создавать свой политический проект.

23 мая в Telegram-канале Шевченко поддержал задержание белорусскими властями оппозиционного блогера Романа Протасевича. "В Минске задержали создателей NEXTA. Вот это государственность", - написал он.

24 мая стало известно, что Шевченко исключили из фракции "Слуга народа". Соответствующее решение принято большинством голосов депутатов фракции "СН". Вскоре документы должны быть переданы руководству Верховной Рады для объявления в зале.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко