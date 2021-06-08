Прокурор Алексей Донской огласил ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому в виде залога и о запрете ему посещать Конституционный суд и общаться со свидетелями по делу.

Уволенный указом президента из должности судьи Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий, которого обвиняют в ложных показаниях и давлении на свидетеля, в 2017 году посещал временно оккупированный Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на судебном заседании Подольского районного суда Киева заявил прокурор Алексей Донской со ссылкой на данные Государственной пограничной службы.

Сегодня началось подготовительное заседание по делу Тупицкого. Прокурор Донской заявил ходатайство о назначении обвинительного акта к рассмотрению, а также ходатайства о применении меры пресечения в виде залога в 45 тыс. грн и возложения на Тупицкого определенных обязанностей, в частности он должен сдать загранпаспорт, воздержаться от общения со свидетелями по делу, а также воздержаться от посещения Конституционного суда.

По словам прокурора, Тупицкий уже продемонстрировал ряд действий, которые можно характеризовать как риски. Это касается и влияния на свидетелей, и использования ресурсов Конституционного суда для защиты своих интересов в уголовном производстве, и уклонения от явки в суд или на допросы.

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"Мы просим запретить ему посещать помещения Конституционного суда, которое он использовал как собственный аппарат для своей защиты: работники Конституционного суда печатали ему определенные документы, он регистрировал свои ходатайства в секретариате суда. Кроме того, по данным Госпогранслужбы, Тупицкий в 2017 году ездил на временно оккупированную территорию Крыма", - сказал Донской.

После того как прокурор огласил ходатайство о мере пресечения, Тупицкий заявил другое ходатайство – об обеспечении онлайн-трансляции судебного заседания. В связи с тем, что подготовка такой трансляции требует времени, в заседании был объявлен перерыв до 21 июля. Такой долгий перерыв обусловлен тем, что судья будет находиться в отпуске.

Осенью 2020 года Тупицкий давал пресс-конференции, еще будучи председателем КСУ, и тогда уверял журналистов, что земельные вопросы относительно своей дачи в оккупированном Крыму он решал через своих юристов, а не лично, и что он не ездил на территорию оккупированного Крыма.

В чем обвиняют Тупицкого

Следствием установлено, что в октябре 2018 года в одном из кафе Киева Тупицкий, который на то время занимал должность заместителя председателя КСУ, подкупил свидетеля в уголовном производстве.

Свидетель должен был отказаться от показаний или дать "нужные" показания в пользу бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины, который был в статусе подозреваемого.

Кроме того, по данным следствия, Тупицкий в 2018 и 2019 годах трижды давал ложные показания в пользу бывшего главы ВХСУ по делу о противоправном завладении имущественными активами Зуевского энергомеханического завода, что в городе Зугрэсе в Донецкой области.

Таким образом, его обвиняют в даче заведомо ложных показаний, соединенных с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины), и подкупе свидетеля с целью дачи заведомо ложных показаний (ст. 386 УК Украины).

В случае доказательства вины Тупицкому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности судьи КС, а потом подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда.

Президент назвал его "лицом, которое в течение долгих лет вредило государственным интересам Украины".

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Автор: Дмитрий Хилюк