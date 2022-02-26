Пока "конкретный диалог завершился безрезультатно".

В Офисе президента прокомментировали заявления России о якобы отказе Украины от переговоров.

"Неправда, мы открыты для реалистичных предложений по деэскалации", - подчеркнул собеседник УНИАН в Офисе президента.

По его источнику, "конкретный диалог завершился безрезультатно, но в более широком контексте".

Как сообщал УНИАН ранее, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона якобы отказалась от переговоров с РФ.