В ОПУ прокомментировали заявления РФ об отказе Украины от переговоров / УНИАН
В Офисе президента прокомментировали заявления России о якобы отказе Украины от переговоров.
"Неправда, мы открыты для реалистичных предложений по деэскалации", - подчеркнул собеседник УНИАН в Офисе президента.
По его источнику, "конкретный диалог завершился безрезультатно, но в более широком контексте".
Как сообщал УНИАН ранее, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона якобы отказалась от переговоров с РФ.