Ермак уточнил, что речь о рисках "абсолютно не экономического характера".

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает логичным внесение вопроса запуска российского трубопровода "Северный поток-2" в повестку дня переговоров в "нормандском" формате.

Об этом он заявил во время выступления на Ялтинской европейской стратегии.

Ермак отметил, что потребность пересмотра позиций США и Германии заключается, в частности, в сосредоточенности российских войск у украинских границ.

"Я думаю, что есть полная возможность и у наших коллег поддержать позицию Украины по рассмотрению этого вопроса на "нормандском формате", – ответил глава ОП.

Читайте также"Еще 1000 км источника опасности": Кулеба о создании "союзного государства" России и БеларусиЕрмак уточнил, что речь о рисках "абсолютно не экономического характера".

Накануне российский газовый монополист "Газпром" отчитался о завершении строительства трубопровода.

"Северный поток-2": что известно

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

В июле сообщалось, что Европейская комиссия начала изучать официальный запрос Украины о консультации в связи договоренностью США и Германии относительно завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Яна Ставская