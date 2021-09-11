21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2".

Посол Украины в США Оксана Маркарова считает, что вопрос запуска "Северного потока-2" окончательно не решен.

Об этом она рассказала в интервью Европейской правде.

Дипломатка подчеркнула, что и Украина, и США осведомлены о настоящей цели России по запуску трубопровода.

"Первое. Мы считаем, что "Северный поток" – это оружие. Наша точка зрения не изменилась. Более того, США считают, что "Северный поток" – это плохой "поток". Второе, остаются санкции абсолютно на все российские компании, российские суда. Более того, мы постоянно предоставляем дополнительную информацию для наших партнеров, и дополнительные санкции каждые три месяца должны пересматриваться и накладываться", – пояснила Маркарова.

Читайте такжеЦена на газ в Европе побила новый рекорд: как это ударит по УкраинеПо ее словам, хотя санкции в 2019 году были "очень инструментальны", сейчас важно активное сотрудничество по этому поводу с зарубежными коллегами из США и Германии.

"Даже если он будет на 100% достроен, есть еще вопросы другие. Вопросы сертификации и так далее", – добавила дипломатка.

Маркарова напомнила о заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором глава правительства ФРГ четко указала на сохранение за Украиной роли транзитного государства.

"И поэтому мы сейчас очень активно будем работать с обоими спецпредставителями, предназначенными для обсуждения этого вопроса, чтобы предоставить свою позицию, чтобы эти заявления имели практическое наполнение. Практически наполнить – будет очень сложный вопрос, потому что Россия, видимо, не для того строит "Северный поток". Но я не говорила бы, что этот вопрос окончательно решен", – ответила Маркарова.

Накануне российский газовый монополист "Газпром" отчитался о завершении строительства трубопровода.

"Северный поток-2": что известно

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

В июле сообщалось, что Европейская комиссия начала изучать официальный запрос Украины о консультации в связи договоренностью США и Германии относительно завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Яна Ставская