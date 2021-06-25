По словам Подоляка, в подобных словах Пескова позитивно то, что он говорит о встрече президентов Украины и России как о событии, которое готовится.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, реагируя на слова пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о том, что санкции Киева могут помешать встрече лидеров Украины и РФ, заявил об отсутствии препятствий для того, чтобы встреча президентов состоялась.

Об этом Подоляк заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.

"В подобных словах господина Пескова позитивно то, что он говорит о встрече президентов Украины и России как о событии, которое готовится. Иначе был бы попросту невозможен комментарий о том, что, мол, кто-то пытается не допустить эту встречу", - сказал он.

Как отметил Подоляк, на сегодня не существует никаких препятствий для того, чтобы встреча президентов Украины и РФ состоялась.

Читайте такжеУ Зеленского не удивлены заявлением Кремля о том, что ОРДЛО якобы "отторгнуты" Украиной"И в этом вопросе – мяч на российской стороне. Именно им следует определиться по этому вопросу", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Как известно, сегодня, 25 июня, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что продление Киевом санкций в отношении российских компаний можно расценить как "шаг для недопущения" встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом он заявил журналистам.

"Вот, например, вчера Украина возобновила и объявила новые санкции в отношении разных российских компаний и физических лиц. Если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то тут можно понять эти шаги Киева", - сказал Песков.

Встреча Зеленского и Путина: подробности подготовки

20 апреля в видеообращении президент Зеленский предложил Путину встретиться в "любой точке" Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать "проблему Донбасса". При этом он в очередной раз повторил, что для решения "проблемы Донбасса" руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из "ДНР" и "ЛНР", а уже потом с Россией.

26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение дал руководителю ОП Андрею Ермаку.

В интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан. Также Зеленский предположил, что его прямые переговоры с Путиным могут предотвратить эскалацию агрессивных действий РФ.

В свою очередь в Кремле заявили об отсутствии конкретики относительно встречи Зеленского и Путина.

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Автор: Константин Гончаров